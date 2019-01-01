Алла Пугачева собирается возвести фамильный склеп на кладбище

Алла Пугачева купила участок земли на Кузьминском кладбище на юго-востоке Москвы. Он находится рядом с захоронением ее брата, сообщают «Дни.ру». По данным издания, певица наняла специалистов, которые займутся возведением фамильного склепа на этом месте.

В его оформлении предполагается использован фамильный герб или вензель, как на фасаде замка Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина.



