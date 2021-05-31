Источник назвал возможные даты продления ограничений на полеты в Турцию

Согласно источнику агентства, данные даты рассматривает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается также, что сроки будут определяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране. Кроме того, по данным источника, авиакомпаниям потребуется до 2 недель для внесения изменений в расписание и подготовки полетов.

В полночь, 1 июня, истекает срок ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией. Запрет был введен российскими властями с 15 апреля из-за новой вспышки коронавируса в Турции. В середине весны там был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся – более 60 тыс. человек. Тем не менее, ТАСС сообщал, что Россия пока сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией.

