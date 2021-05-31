Источник назвал возможные даты продления ограничений на полеты в Турцию
Запрет на авиаперелеты с Турцией продлят до середины или конца июня. Соответствующее предположение сделал источник «Интерфакса».
Согласно источнику агентства, данные даты рассматривает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Отмечается также, что сроки будут определяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране. Кроме того, по данным источника, авиакомпаниям потребуется до 2 недель для внесения изменений в расписание и подготовки полетов.
В полночь, 1 июня, истекает срок ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией. Запрет был введен российскими властями с 15 апреля из-за новой вспышки коронавируса в Турции. В середине весны там был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся – более 60 тыс. человек. Тем не менее, ТАСС сообщал, что Россия пока сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией.
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