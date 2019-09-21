Исследователи выявили основные признаки Альцгеймера

Американские ученые из Национального института старения определили основные признаки, характерные для начального этапа болезни Альцгеймера.

Ухудшение зрения, проблемы в пространственной ориентации и логическом мышлении могут свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера, пишет Газета.ru.

При этом исследователи обращают внимание на то, что аналогичные симптомы характерны для когнитивных расстройств, которыми страдают многие люди. Поэтому рекомендовали при проявлении подобных признаков брать в расчет возрастной фактор.