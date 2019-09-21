Исследователи выявили основные признаки Альцгеймера
Американские ученые из Национального института старения определили основные признаки, характерные для начального этапа болезни Альцгеймера.
Ухудшение зрения, проблемы в пространственной ориентации и логическом мышлении могут свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера, пишет Газета.ru.
При этом исследователи обращают внимание на то, что аналогичные симптомы характерны для когнитивных расстройств, которыми страдают многие люди. Поэтому рекомендовали при проявлении подобных признаков брать в расчет возрастной фактор.
По мнению американских ученых, возраст является определяющим фактором для диагностирования болезни Альцгеймера. По данным исследователей, примерно треть пожилых людей старше 85 лет страдают этим заболеванием.
Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как связаны объемы талии и больезнь Альцгеймера.
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