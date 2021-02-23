Исследователи назвали лучшие продукты для мужчин
Мужчинам необходимо включать в рацион питания продукты, способствующие синтеза тестостерона: мясо различных сортов, морепродукты и гранат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервисы «СберЗдоровье» и «СберМаркет».
«Компании представили список продуктов для поддержания и продления мужского здоровья. В список попали морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы, гранат», — говорится в публикации.
Эти продукты богаты белком и жирными кислотами. Благодаря им в организме поддерживается синтез тестостерона.
По данным сервисов, россияне стали чаще покупать указанные продукты. Так, в январе продажи граната выросли на 95% в годовом выражении, морской рыбы — на 92%, говядины — на 89,5%, мидии — 73%.
Также для мужского здоровья полезно употреблять ростки пшеницы, орехи, авокадо и жирную морскую рыбу, заявила врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.
Накануне лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в России ввести ограничение веса граждан. Простые россияне должны весить не более 80 кг, чиновники - не более 100 кг.
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