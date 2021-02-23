Исследователи назвали лучшие продукты для мужчин

«Компании представили список продуктов для поддержания и продления мужского здоровья. В список попали морская рыба, мидии, красное мясо и мясо птицы, гранат», — говорится в публикации.

Эти продукты богаты белком и жирными кислотами. Благодаря им в организме поддерживается синтез тестостерона.

По данным сервисов, россияне стали чаще покупать указанные продукты. Так, в январе продажи граната выросли на 95% в годовом выражении, морской рыбы — на 92%, говядины — на 89,5%, мидии — 73%.

Также для мужского здоровья полезно употреблять ростки пшеницы, орехи, авокадо и жирную морскую рыбу, заявила врач-диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Накануне лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил в России ввести ограничение веса граждан. Простые россияне должны весить не более 80 кг, чиновники - не более 100 кг.