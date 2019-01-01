Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Как отмечает РИА Новости, СМИ опубликовали расследование, в материалах которого сообщалось, что на посту спикера Национальной ассамблеи мужчина тратил на роскошные приемы для друзей в своей резиденции государственные средства. И таких званых вечеров было более десяти. Авторы расследования уверяют, что гостям, в частности, предлагалось попробовать вина стоимостью 550 евро за бутылку.

Сам де Рюжи, комментируя публикацию, утверждал, что организованные им обеды были рабочими.

Напомним, Франсуа Де Рюжи был избран председателем Национального собрания Франции в июне 2017 года. Этот пост является четвертым по значимости в стране. Он занимал эту должность до сентября прошлого года, когда стал министром комплексных экологических преобразований.