Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Как отмечает РИА Новости, СМИ опубликовали расследование, в материалах которого сообщалось, что на посту спикера Национальной ассамблеи мужчина тратил на роскошные приемы для друзей в своей резиденции государственные средства. И таких званых вечеров было более десяти. Авторы расследования уверяют, что гостям, в частности, предлагалось попробовать вина стоимостью 550 евро за бутылку.
Сам де Рюжи, комментируя публикацию, утверждал, что организованные им обеды были рабочими.
Напомним, Франсуа Де Рюжи был избран председателем Национального собрания Франции в июне 2017 года. Этот пост является четвертым по значимости в стране. Он занимал эту должность до сентября прошлого года, когда стал министром комплексных экологических преобразований.
Напомним, ранее НСН писала, что депутат от Самары Александр Хинштейн опубликовал в Twitter фотографии своего обеда и меню в столовой Государственной думы. Два блюда и напиток обошлись парламентарию в 253 рубля. Так, судя по ценам в меню общепита, закуска из красной фасоли с кинзой стоит 50 рублей за порцию, а отварная курица – 149 рублей. Своей публикацией Хиштейн хотел развеять слухи о «копеечных» блюдах в думской столовой, сообщает «Пятый канал».
Шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в эфире НСН отметил, что столовые госучреждений могут позволить себе продавать еду практически по себестоимости, без наценок, в отличие от коммерческих кафе и ресторанов.
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