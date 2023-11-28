СМИ: «Тинькофф банк» запретил удаленку для сотрудников почти из всех стран

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — отметил собеседник издания.

Такие центры расположены в России, Белоруссии, Армении, Казахстане, пишет Ura.ru.

Как сообщили в «Тинькофф банке», меры связаны с тем, что организация — системно значимая, а также является субъектом критической информационной инфраструктуры. Кроме того, причиной введения ограничений стала безопасность данных, отмечает телеканал «360».

«В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — заявили в кредитной организации.

Представитель банка сообщил, что в компьютере у сотрудника в стране, где отсутствуют центры разработки «Тинькофф», должны быть отключены критичные доступы.

