СМИ: «Тинькофф банк» запретил удаленку для сотрудников почти из всех стран
«Тинькофф банк» запретил своим сотрудникам работать удаленно почти их всех стран мира. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя организации.
«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — отметил собеседник издания.
Такие центры расположены в России, Белоруссии, Армении, Казахстане, пишет Ura.ru.
Как сообщили в «Тинькофф банке», меры связаны с тем, что организация — системно значимая, а также является субъектом критической информационной инфраструктуры. Кроме того, причиной введения ограничений стала безопасность данных, отмечает телеканал «360».
«В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — заявили в кредитной организации.
Представитель банка сообщил, что в компьютере у сотрудника в стране, где отсутствуют центры разработки «Тинькофф», должны быть отключены критичные доступы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru