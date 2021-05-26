Исследование: У переболевших COVID после вакцинации возвращаются вкус и обоняние

Обоняние и вкус возвращаются к переболевшим коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщил аллерголог, иммунолог Владимир Болибок со ссылкой на исследование скандинавских специалистов.

По словам врача, исследование показало, что полная вакцинация ликвидирует постковидный синдром. Болибок объяснил это тем, что потеря вкуса и обоняния после перенесенной болезни зачастую наблюдается у людей с ослабленным иммунитетом, а прививка приводит иммунитет в норму.

В связи с этим специалист в эфире «Радио 1» рекомендовал делать прививку даже переболевшим коронавирусом людям. Согласно Болибоку, после болезни устойчивый иммунитет к инфекции развивается не у всех людей

