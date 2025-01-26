Исследование: Треть россиян потратили на праздники 10-25% месячного бюджета

28% участников опроса израсходовали от 25% до 50%. 16% потратили на праздниках менее 10% от ежемесячного бюджета.

35% граждан тратили в основном на подарки, десятая часть — на развлечения. 7% отправилась в путешествие, меньше 3% посвятили праздники полезному отдыху, например, спа-процедурам. Зимние виды спорта выбрал 1% опрошенных. 27% респондентов не тратили деньги на праздничные развлечения.

Ранее стало известно, что турпоток россиян за границу в новогодние праздники вырос на 9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

