Исследование: Треть россиян потратили на праздники 10-25% месячного бюджета
32% россиян потратили 10-25% своего ежемесячного бюджета за новогодние праздники, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
28% участников опроса израсходовали от 25% до 50%. 16% потратили на праздниках менее 10% от ежемесячного бюджета.
35% граждан тратили в основном на подарки, десятая часть — на развлечения. 7% отправилась в путешествие, меньше 3% посвятили праздники полезному отдыху, например, спа-процедурам. Зимние виды спорта выбрал 1% опрошенных. 27% респондентов не тратили деньги на праздничные развлечения.
Ранее стало известно, что турпоток россиян за границу в новогодние праздники вырос на 9%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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