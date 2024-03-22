Исследование: траты россиян на такси за год выросли более чем на четверть

За 2023 год россияне потратили на такси на 27% больше, сообщает «Газета.Ru».

ФАС готова принять меры в отношении «Яндекс Такси»

За минувший год россияне потратили на такси 26,7 миллиарда рублей и совершили 75 миллионов транзакций по картам за услуги такси.

Кроме того, спрос на услуги перевозчиков вырос на 8% за год. Около четверти всех транзакций пришлось на Москву, еще 16% от общего количества было совершено жителями Северо-Запада России.

Ранее ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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