Исследование: траты россиян на такси за год выросли более чем на четверть
22 марта 202412:46
За 2023 год россияне потратили на такси на 27% больше, сообщает «Газета.Ru».
За минувший год россияне потратили на такси 26,7 миллиарда рублей и совершили 75 миллионов транзакций по картам за услуги такси.
Кроме того, спрос на услуги перевозчиков вырос на 8% за год. Около четверти всех транзакций пришлось на Москву, еще 16% от общего количества было совершено жителями Северо-Запада России.
Ранее ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru