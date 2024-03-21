ФАС готова принять меры в отношении «Яндекс Такси»

Федеральная антимонопольная служба продолжает работу с «Яндекс Такси» по поводу тарифов, сообщил начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников на круглом столе в Госдуме, пишет «Коммерсант».

Агрегаторы такси в России повышают тарифы

По его словам, сейчас нельзя полностью исключить применение антимонопольных мер к компании.

«По тарифам у нас также есть к ним некоторые вопросы», — добавил Котельников.

Претензии к сервису связаны со стоимостью поездок и с блокировками водителей и пассажиров.

Ранее ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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