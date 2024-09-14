Исследование: Средняя стоимость похода в ресторан в крупных городах РФ выросла на 11%

Уточняется, что с июня по август 2024 года жители России чаще посещали рестораны, чем летом 2023 года. Среднее число покупок в ресторанах и барах выросло на 7%. Наибольшей популярностью пользовались заведения с демократичными ценами в сегменте 2 тысяч рублей.

Существеннее всего выросли траты в крупнейших городах. Лидером по росту среднего чека этим летом стал Петербург, показатель составил почти 7 тысяч рублей, что на 24% больше, чем летом прошлого года. При это число покупок при этом было меньше на 4% к уровню 2023 года. В Москве средний чек повысился на 12% к прошлому году, до 4 тысяч рублей, но число заказов снизилось на 3%.

Посещаемость ресторанов заметнее всего повысилась в городах с незначительным увеличением среднего чека. Например, в Нижнем Новгороде количество заказов в ресторанах и барах прошедшим летом увеличилось на 21% к прошлому году, а средний чек вырос всего на 6%.

Ранее депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому кафе и рестораны в России будут обязаны выдавать клиентам бумажные чеки. Также граждане получили право отказаться от получения кассовых чеков на смартфоны и электронную почту, либо поменять эти данные, передает «Радиоточка НСН».

