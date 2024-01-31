Исследование: Самые счастливые россияне живут в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде
Жители Екатеринбурга и Свердловской области чаще других россиян чувствуют себя счастливыми, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Так, 22% опрошенных жителей Екатеринбурга и Свердловской области оценили свой уровень счастья на пять баллов. На втором месте по уровню счастья идут нижегородцы - там 16% респондентов заявили, что максимально счастливы. Топ-3 замыкают опрошенные из республики Татарстан и Самарской области.
В исследовании также говорится, что почти каждый десятый россиянин может назвать себя очень счастливым.
Ранее сенатор Людмила Нарусова выступила против идеи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко создать министерство счастья для проверки, делают ли принимаемые законы людей счастливее, напоминает RT.
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