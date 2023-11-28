Исследование: россияне стали чаще обращаться за помощью в уборке снега
Спрос на помощь в уборке снега в 2023 году вырос в полтора раза по сравнению с прошлым годом, подсчитали аналитики.
Например, спрос на уборку участка подскочил почти в четыре раза. Специалисты могут очистить дорожки, крыльцо, крышу и помочь откопать из сугробов автомобиль. Отмечается, что на прошлой неделе за услугами по уборке снега обратилось на треть больше россиян, чем на неделе до этого. Средняя стоимость такой услуги начинается с 400 рублей в час и зависит от объема заказа, приводит данные сервис "Авто Услуги".
С первыми снегопадами растет спрос и на аренду снегоуборочной техники. Так, на прошлой неделе предложением аренды оборудования для уборки снега заинтересовались на 36% россиян больше. Аренда оборудования для уборки снега в среднем обойдется россиянам от 600 рублей в сутки. Если речь идет о крупной спецтехнике, которой сможет управлять оператор, то стоимость ее аренды стартует от 1500 рублей в час или 7000 рублей за день. При желании самостоятельно убрать территорию от снега с помощью техники можно взять в аренду небольшие машины, например, от Honda, аренда которой будет стоить 1500 рублей за сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru