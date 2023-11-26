Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде

По словам синоптика, столицу ждет один из сильнейших снегопадов, которые были в конце ноября, пишет газета «Известия»

Вильфанд уточнил, что осадки будут препятствовать нормальной жизнедеятельности Москвы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в пятницу, 24 ноября, в столице зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за метели и гололедицы, отмечает «Радиоточка НСН».

