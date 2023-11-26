Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде
Циклон с Черного моря принесет в Москву сильный снегопад, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, столицу ждет один из сильнейших снегопадов, которые были в конце ноября, пишет газета «Известия»
Вильфанд уточнил, что осадки будут препятствовать нормальной жизнедеятельности Москвы.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в пятницу, 24 ноября, в столице зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за метели и гололедицы, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минсельхоз исключил значительный рост цен на продукты к Новому году
- Захарова назвала «пощечиной» Западу успех песни Кати Лель
- Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде
- Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа
- В крымской Евпатории подтопило дома из-за шторма
- СМИ: уехавший в Испанию актер Трескунов ищет роли в России
- «Краснодар» уступил «Уралу» и лишился лидерства в РПЛ
- СМИ: на юго-востоке Москвы задержали мужчину с ножом
- ХАМАС освободило заложника с российским гражданством
- Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru