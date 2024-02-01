Исследование: россияне отдали предпочтение машинам с автозапуском двигателя

Наиболее востребованной функцией у россиян при покупке автомобиля стал автозапуск двигателя. Исследование провели каршеринг-сервис «Ситидрайв» и аналитическое агентство A2:Research.

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Автозапуск двигателя назвали самой востребованной функцией 40% респондентов. Еще 30% опрошенных предпочли, чтобы машина была оснащена климат-контролем, еще столько же выбрало обогрев лобового стекла, пишет «Газета.Ru».

Также россияне обращают внимание на наличие ассистента парковки, панорамной крыши и системы полного привода.

По данным Росстата, в 2023 году производство легковых автомобилей в России увеличилось на 19%. В декабре выпущено 55,5 тысячи машин, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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