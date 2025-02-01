Исследование: Продажи пельменей в России выросли за год на 21%

Продажи пельменей выросли в России, в октябре 2023-сентябре 2024 года они увеличились на 21% в натуральном и на 34% в денежном выражении. Об этом сообщили в холдинге «Ромир».

Специалисты выявили «впечатляющий рост» продаж в ходе исследования.

«Прирост в денежном выражении составил 34%, а в тоннаже — плюс 21% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее», — говорится в сообщении.

Эксперты связали такую тенденцию с увеличением числа покупателей пельменей почти на 4 процентных пункта, этот продукт как минимум раз в год приобретают 81% семей. Также в стране повысилась частота покупок пельменей. Несмотря на то, что средний чек на продукцию составляет 256 рублей, что выше среднего чека на готовую еду (178 рублей), спрос на пельмени остается стабильным.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, что пельмени полезны для иммунитета: они содержат белки, углеводы и необходимые жиры, а мясной бульон «растворяет оболочки бактерий».

