Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне
Россияне в среднем хотели бы прожить до 89 лет, следует из результатов совместного исследования компании «Ингосстрах» и Финуниверситета.
Более высокие ожидания по продолжительности жизни до 95 лет у жителей Тольятти, Пензы, Уфы, Краснодара. Чаще других о высоких ожиданиях заявляют граждане 51-60 лет, женщины и россияне с уровнем дохода выше среднего.
Респонденты признают, что дожить до такого возраста им поможет отказ от вредных привычек, регулярные походы к врачу и спорт.
При этом здорового образа жизни придерживается только треть населения. С другой стороны, более половины россиян (51,5%) не питаются фастфудом и следят за питанием. Также россияне все чаще приобретают полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Полисы ДМС, приобретенные за счет предприятия, есть у 9% россиян, более 2% граждан купили страховки за свой счет.
Исполнительный директор компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов сообщил, что в 2022 году количество застрахованных по ДМС в компании выросло на 43% и достигло более 1,2 миллионов человек.
Компания также разработала специальный продукт «Проверь себя», благодаря которому можно пройти медицинский чекап. Сейчас на сайте доступны семь вариантов такой диспансеризации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru