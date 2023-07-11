Исследование показало, до какого возраста хотят прожить россияне

Россияне в среднем хотели бы прожить до 89 лет, следует из результатов совместного исследования компании «Ингосстрах» и Финуниверситета.

Более высокие ожидания по продолжительности жизни до 95 лет у жителей Тольятти, Пензы, Уфы, Краснодара. Чаще других о высоких ожиданиях заявляют граждане 51-60 лет, женщины и россияне с уровнем дохода выше среднего.

Респонденты признают, что дожить до такого возраста им поможет отказ от вредных привычек, регулярные походы к врачу и спорт.

При этом здорового образа жизни придерживается только треть населения. С другой стороны, более половины россиян (51,5%) не питаются фастфудом и следят за питанием. Также россияне все чаще приобретают полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). Полисы ДМС, приобретенные за счет предприятия, есть у 9% россиян, более 2% граждан купили страховки за свой счет.

Исполнительный директор компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов сообщил, что в 2022 году количество застрахованных по ДМС в компании выросло на 43% и достигло более 1,2 миллионов человек.

Компания также разработала специальный продукт «Проверь себя», благодаря которому можно пройти медицинский чекап. Сейчас на сайте доступны семь вариантов такой диспансеризации.

