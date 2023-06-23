Исследование показало, что россияне хранят дома золото на триллионы рублей

Как оказалось, украшениями на 2,5 трлн рублей россияне не пользуются вообще. 74% участников исследования хранят драгоценный металл дома в виде украшений, слитков или монет, а у 54% таких драгоценностей больше пяти. Пользуются всеми изделиями только 9% россиян, а 18% — одним-двумя из них.

Продать изделия из драгметалла готовы 74% женщин и 26% мужчин. Около 66% опрошенных оценили свои украшения на 50 тысяч рублей, а 27% считают, что их изделия можно реализовать более чем на 100 тысяч.

Ранее россиянам посоветовали вкладываться в золото на фоне кризиса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

