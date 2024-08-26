Исследование показало, что 85% российских школьников учатся дополнительно

Большинство российских школьников (85%) занимаются учебой после уроков, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart.

Больше всего родители предпочитают отдавать ребенка на групповые занятия (30%). Каждый четвертый занимается с преподавателем индивидуально (24%). 28% опрошенных учатся дома самостоятельно. А за 6% учеников активно берутся их родители, помогая с обучением. Свободны от дополнительных занятий всего 12% учащихся.

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По данным исследования, 60% семей тратят на занятия от 5 до 10 тыс. рублей в месяц, что составляет около одной пятой среднего дохода россиян. Каждый четвертый тратит от 2 до 5 тыс. рублей, 14% — более 10 тыс., и только 2% занимаются бесплатно.

Среди тех, кто не занимается с репетиторами, 27% имеют негативный опыт, 34% считают, что ребенок справляется сам, 17% избегают репетиторов из-за высокой стоимости, 12% боятся перегрузки, а 10% планируют начать занятия позже, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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