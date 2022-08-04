Исследование: Почти 90% россиян испытывают усталость
Большинство россиян с разной периодичностью испытывает упадок сил, на усталость жалуются 88% граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Специалисты центра провели опрос среди 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет.
«С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодежи 18-34 лет - абсолютное большинство (96-97%). Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31%). В группе риска - представители старшего поколения (40%), россияне, оценивающие свое материальное состояние как плохое (49%), жители сел (41%)», — отмечается в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.
Кроме того, выяснилось, что женщины жалуются на усталость чаще мужчин: 34% против 27%.
Главной причиной упадка сил респонденты называли трудовую деятельность: так, от нервной, ответственной и физически тяжелой работы устают 30% и 27% опрошенных. При этом работа — в основном мужской источник усталости (36 против 33 процентов), а от семьи и детей больше устают женщины (26 против 8 процентов).
По данным ВЦИОМ, большинство молодых людей 18-24 лет связывает утомление с учебой, об этом заявили 44% респондентов. Люди в возрасте 25-44 лет чаще устают от нервной и ответственной работы (43-44% опрошенных). В свою очередь, старшее поколение чаще жалуется на здоровье: 15 против 7 процентов всех респондентов.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 57% жителей страны в текущем году пережили стрессовые ситуации. Согласно данным исследования, 22% респондентов испытали стресс из-за работы, а 20% опрошенных были обеспокоены конфликтом на Украине, пишет журнал «Профиль».
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