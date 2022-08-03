Опрос: 69% россиян никогда не отдыхали за рубежом

Более половины жителей России никогда не ездили отдыхать за рубеж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Специалисты опросили 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ, исследование проводилось 12-24 июля.

В первой половине лета россияне чаще всего отдыхали в Турции

Как выяснилось, 69% никогда не выезжали на отдых за границу. При этом 2% респондентов покидали пределы страны меньше года назад, 6% — до трех лет назад.

По данным опроса, 30% россиян никогда не отдыхали даже за пределами родного региона, 17% респондентов посещали другие части страны десять и более лет назад.

Среди опрошенных, когда-либо выезжавших на отдых в другие регионы РФ, 33% посещали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19% — Москву, Санкт-Петербург и Крым. Еще 14% респондентов ездили отдыхать в города Поволжья: Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград или Астрахань.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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