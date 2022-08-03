Опрос: 69% россиян никогда не отдыхали за рубежом

Как выяснилось, 69% никогда не выезжали на отдых за границу. При этом 2% респондентов покидали пределы страны меньше года назад, 6% — до трех лет назад.

По данным опроса, 30% россиян никогда не отдыхали даже за пределами родного региона, 17% респондентов посещали другие части страны десять и более лет назад.

Среди опрошенных, когда-либо выезжавших на отдых в другие регионы РФ, 33% посещали Сочи и курорты Краснодарского края, по 19% — Москву, Санкт-Петербург и Крым. Еще 14% респондентов ездили отдыхать в города Поволжья: Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград или Астрахань.

