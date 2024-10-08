Исследование: Москва стала самым матерящимся городом в России

В основе рейтинга данные мониторинга соцсетей, блогов и мессенджеров. На втором месте в 2024 году расположился Санкт-Петербург, а третью позицию занимает Новосибирск. Также в топ-5 вошли Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Для сравнения, годом ранее первое место занимала Псковская область, а столица России располагалась на третьей позиции рейтинга. Аналитики связывают повышение столицы в рейтинге с тем, что жители маленьких городов перестали указывать их в графе «место проживания».

Ранее клинический психолог Егор Семенов сообщил, что привычка использовать матерные слова в речи задействует центры удовольствия в головном мозге и может помочь снять стресс, напоминает «Радиоточка НСН».

