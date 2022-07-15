Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы

Москва заняла первое место среди городов-миллионников России по «индексу» шаурмы на июль, на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС.

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Отмечается, что понятие «индекс» шаурмы является показателем, который отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. В сервисе пояснили, что данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата.

Так, при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей, в Москве можно купить 406 порций шаурмы. На втором месте разместился Красноярск – на среднюю зарплату жители города могут купить 319 порций, а Петербурге – 302.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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