Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы

Отмечается, что понятие «индекс» шаурмы является показателем, который отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. В сервисе пояснили, что данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата.

Так, при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей, в Москве можно купить 406 порций шаурмы. На втором месте разместился Красноярск – на среднюю зарплату жители города могут купить 319 порций, а Петербурге – 302.

