Исследование: Москва лидирует среди городов-миллионников по индексу шаурмы
Москва заняла первое место среди городов-миллионников России по «индексу» шаурмы на июль, на месячную зарплату жители столицы могут купить 406 порций этого блюда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС.
Отмечается, что понятие «индекс» шаурмы является показателем, который отражает, сколько шаурмы можно купить на месячную зарплату. В сервисе пояснили, что данные о средней зарплате регионов были взяты из материалов Росстата.
Так, при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей, в Москве можно купить 406 порций шаурмы. На втором месте разместился Красноярск – на среднюю зарплату жители города могут купить 319 порций, а Петербурге – 302.
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