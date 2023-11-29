Исследование: Лишь 11% мужчин в России считают себя красивыми

К слову, это вдвое меньше, чем среди опрошенных женщин, показало исследование. Еще 34% мужчин убеждены, что выглядят хорошо, 37% — «удовлетворительно». Ровно столько же женщин довольны своей внешностью, а 39% — нет.



При этом половина респондентов хотели бы улучшить фигуру, 36% — состояние кожи, 33% — качество волос.

Ранее стало известно, что более 60% граждан России ежедневно слушают музыку, при этом 67% потребляет музыкальный контент бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитический центр НАФИ. 98% жителей страны с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это каждый день, 23% - несколько раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% участников опроса, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - приобретают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам, передают «Известия».

