Исследование: россияне начинают и заканчивают рабочую неделю песней «По барам»
Россияне в 2023 году чаще всего слушали группу «Король и Шут», певиц ANNA ASTI (Анна Асти) и Zivert, а также исполнителя NЮ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на рейтинг аудиосервиса Звук.
По данным HiFi-стриминга, самыми популярными треками стали «По барам» ANNA ASTI, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут», «Позвони» DJ SMASH, NIVESTA, WAKE UP! от Zivert и «Верю в тебя» ANNA ASTI.
Отмечается, что песню «По барам» россияне чаще всего слушали в пятницу вечером и в понедельник утром. Днем пользователи предпочитали «Позвони», вечером — «Царицу» ANNA ASTI и «Где прошла ты» Гио Пика и Кравц.
Ранее стало известно, что самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день считается Дима Лорен, сочиняющий хиты для Анны Асти и Ольги Бузовой, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru