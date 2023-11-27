Исследование: россияне начинают и заканчивают рабочую неделю песней «По барам»

По данным HiFi-стриминга, самыми популярными треками стали «По барам» ANNA ASTI, «Кукла колдуна» группы «Король и Шут», «Позвони» DJ SMASH, NIVESTA, WAKE UP! от Zivert и «Верю в тебя» ANNA ASTI.

Отмечается, что песню «По барам» россияне чаще всего слушали в пятницу вечером и в понедельник утром. Днем пользователи предпочитали «Позвони», вечером — «Царицу» ANNA ASTI и «Где прошла ты» Гио Пика и Кравц.

Ранее стало известно, что самым дорогим композитором в российском шоу-бизнесе на сегодняшний день считается Дима Лорен, сочиняющий хиты для Анны Асти и Ольги Бузовой, напоминает RT.

