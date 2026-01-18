Исследование: Курьеры в месяц получают 170 тысяч рублей

По его данным, самую высокую зарплату предлагают в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысяч рублей). За ней следуют Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий АО (по 190 тысяч рублей), а также в Удмуртская Республика (189,6 тысяч рублей).

Что касается водителей, то предлагаемые зарплаты за последний месяц превысили 200 тысяч рублей. В Магаданской области им предлагают 230 тысяч рублей, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе по 215 тысяч рублей, в Республике Ингушетия - 210,6 тысяч рублей, а в Краснодарском крае - 210 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают заработок до 200 тысяч рублей. При этом курьерам в Тамбове обещают заплатить до 160 тысяч рублей за смену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

