Исследование: Курьеры в месяц получают 170 тысяч рублей
В среднем зарплата для курьеров в России за последний месяц составила около 170 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис hh.ru.
По его данным, самую высокую зарплату предлагают в Республике Северная Осетия-Алания (190,8 тысяч рублей). За ней следуют Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Ямало-Ненецкий АО (по 190 тысяч рублей), а также в Удмуртская Республика (189,6 тысяч рублей).
Что касается водителей, то предлагаемые зарплаты за последний месяц превысили 200 тысяч рублей. В Магаданской области им предлагают 230 тысяч рублей, в Республике Алтай и Ненецком автономном округе по 215 тысяч рублей, в Республике Ингушетия - 210,6 тысяч рублей, а в Краснодарском крае - 210 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают заработок до 200 тысяч рублей. При этом курьерам в Тамбове обещают заплатить до 160 тысяч рублей за смену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
