Исследование: каждая десятая женщина выбирает автомобиль импульсивно

Каждая десятая дама выбирает авто импульсивно. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Автостат». В результате опроса выяснилось, что 58% опрошенных обсуждают с родственниками и друзьями характеристики будущей машины с пробегом. 42% женщин делают выбор полностью самостоятельно.

При этом при покупке новой машины женщина чувствует себя увереннее. 57% из них рассказали, что не нуждаются в советах со стороны. Кроме того, опрос показал, что женщины тратят меньше времени на изучение информации о машине, чем мужчины.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

