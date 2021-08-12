Исследование: каждая десятая женщина выбирает автомобиль импульсивно

Каждая десятая дама выбирает авто импульсивно. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства «Автостат». В результате опроса выяснилось, что 58% опрошенных обсуждают с родственниками и друзьями характеристики будущей машины с пробегом. 42% женщин делают выбор полностью самостоятельно.

При этом при покупке новой машины женщина чувствует себя увереннее. 57% из них рассказали, что не нуждаются в советах со стороны. Кроме того, опрос показал, что женщины тратят меньше времени на изучение информации о машине, чем мужчины.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров.

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