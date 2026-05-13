Исследование: Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет
В апреле индекс счастья граждан России составил 52 пункта, падение месяц к месяцу - 4 п.п, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно опросу, доля тех, кто назвали себя определенно счастливыми, упала на 2 п.п. При этом в апреле 2025 года индекс счастья составлял 63 пункта. В прошлом месяце показатель стал минимальным с сентября 2011 года (41 пункт).
Индекс начал падать в декабре 2025 года (66 пунктов), в январе этого года он был на отметке 61, к февралю он упал до 55, а в марте составлял 56.
Настоящий помощник для человек с тревогой — это врач-психотерапевт, который обладает достаточными компетенциями. К сожалению, россияне предпочитают ходить к психологам. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-психотерапевт, психиатр Лев Пережогин в беседе с НСН.
