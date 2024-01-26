Автоэксперт объяснил, за что опытные водители не любят китайский автопром

Собеседник портала назвал китайские автомобили в целом неплохими, однако проигрывающими продукции японского или немецкого автопрома.

«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного “китайца” и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и сразу понятно — последние едут намного лучше», — отметил Урюков.

Особенно недостатки управления китайскими автомобилями заметны при внезапном объезде препятствия и при обгонах на скорости, подчеркнул эксперт. По его мнению, у китайских производителей недостаточно опыта в тонких настройках машин.

