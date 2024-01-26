Автоэксперт объяснил, за что опытные водители не любят китайский автопром
Опытные автолюбители не любят китайские автомобили за настройки шасси, которые снижают уровень комфорта при управлении. Об этом заявил эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрий Урюков в интервью NEWS.ru.
Собеседник портала назвал китайские автомобили в целом неплохими, однако проигрывающими продукции японского или немецкого автопрома.
«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного “китайца” и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и сразу понятно — последние едут намного лучше», — отметил Урюков.
Особенно недостатки управления китайскими автомобилями заметны при внезапном объезде препятствия и при обгонах на скорости, подчеркнул эксперт. По его мнению, у китайских производителей недостаточно опыта в тонких настройках машин.
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