Исследование: Большинство россиян ищут в магазинах скидки

В июне НСН писала, что более половины россиян (50,6%) покупают товары только со скидками. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Ipsos Comcon, о котором пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что годом ранее этот показатель был на уровне 45 процентов, а в 2016 году – 41 процента.

Эксперты утверждают, что рост числа приобретающих товары только по акциям россиян связан с падением доходов населения, а также со снижением индекса потребительского доверия.

Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.

