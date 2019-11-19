Исследование: Большинство россиян ищут в магазинах скидки
Большинство наших соотечественников ищут в магазинах скидки, а также являются активными участниками программ лояльности розничных сетей. Об этом говорят данные исследования, проведённого «Райффайзенбанком».
Аналитики подчёркивают, что 80% пользуется программами продуктовых магазинов, 53% — скидочными картами магазинов одежды и обуви. В пятёрку самых популярных категорий товаров и услуг, которые россияне покупают со скидками, вошли товары для дома и техника, товары для детей и товары и услуги в категории «красота».
Процент тех, кто совсем не участвуют в программах лояльности, невелик – об это заявили только 9% опрошенных.
В июне НСН писала, что более половины россиян (50,6%) покупают товары только со скидками. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Ipsos Comcon, о котором пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что годом ранее этот показатель был на уровне 45 процентов, а в 2016 году – 41 процента.
Эксперты утверждают, что рост числа приобретающих товары только по акциям россиян связан с падением доходов населения, а также со снижением индекса потребительского доверия.
Ранее научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал НСН, что недовольство россиян своими доходами связано не с низкими зарплатами, а с ожиданиями граждан.
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