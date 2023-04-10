Исследование: 62% россиян не любят переписываться с неграмотными людьми
С неграмотными людьми не любят переписываться 62% опрошенных жителей России, следует из исследования Rambler&Co.
Важность грамотности только в деловой переписке отметили почти четверть (23%) проанкетированных россиян. Порядка 8% признались, что сами пишут с ошибками, поэтому не берутся судить других. Пунктуация в личной переписке важна только для 7% респондентов.
Что касается СМИ, то 48% участников исследования считают, что орфографические ошибки могут негативно повлиять на уровень доверия к статье или изданию, 45% читателей могут замечать ошибки в текстах, но это не мешает им воспринимать смысл написанного. И только 7% либо не видят нарушения грамматических правил, либо не придают этому значения.
Добавляется, что 56% опрошенных посчитали себя «скорее грамотными», а 29% респондентов уверены в своей грамотности на все сто. 12% сомневаются в собственной грамотности и лишь 3% признались в отсутствии этого качества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru