Исследование: 62% россиян не любят переписываться с неграмотными людьми

Важность грамотности только в деловой переписке отметили почти четверть (23%) проанкетированных россиян. Порядка 8% признались, что сами пишут с ошибками, поэтому не берутся судить других. Пунктуация в личной переписке важна только для 7% респондентов.



Что касается СМИ, то 48% участников исследования считают, что орфографические ошибки могут негативно повлиять на уровень доверия к статье или изданию, 45% читателей могут замечать ошибки в текстах, но это не мешает им воспринимать смысл написанного. И только 7% либо не видят нарушения грамматических правил, либо не придают этому значения.



Добавляется, что 56% опрошенных посчитали себя «скорее грамотными», а 29% респондентов уверены в своей грамотности на все сто. 12% сомневаются в собственной грамотности и лишь 3% признались в отсутствии этого качества.

