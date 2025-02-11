Исполняющий обязанности замгубернатора Курской области Денисов подал в отставку

По его словам, соответствующие документы были подписаны 11 февраля.

Как добавил Хинштейн, обязанности Денисова будет выполнять врио замгубернатора по строительству Владимир Базаров.

Ранее Хинштейн раскритиковал врио министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирину Мусьялза за то, что она отправилась в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Позже стало известно, что она покинула свой пост.

Однако глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что жители региона ждут от Александра Хинштейна и его аппарата конкретных действий, таких, как переселение в новое жилье и выдача компенсаций на ремонт, а до того, куда чиновники ездят отдыхать, им нет никакого дела.

