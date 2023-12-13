Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО

Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц Около 100 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области В Челябинской области за взятки задержан мэр одного из городов ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа и освобождению всех заложников Представители индустрии туризма Турции предлагают пересмотреть формат «все включено»