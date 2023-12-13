Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО
Осужденный за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году Виталий Акишин отозвал ходатайство о своем условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Ранее Колпинский районный суд зарегистрировал ходатайство об УДО осужденного, который отбыл уже две трети срока наказания, напоминает РЕН ТВ.
«Колпинский районный суд ... зарегистрировал обращение Виталия Акишина, которым он отзывает свое ходатайство об условно-досрочном освобождении», — отметили в пресс-службе.
Причины, по которым заключенный изменил свое решение, не называются, пишет RT. Акишин попросил у суда прощения «за форс-мажор».
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