Исполнитель убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга получил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Виталия Акишина, исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
В ходатайстве Акишин отмечает, что не отбытая часть наказания была заменена ему на принудительные работы. Взысканий и замечаний от работодателя и администрации исправительного учреждения у него на данный момент нет, характеризуется он положительно, участвует в благотворительной деятельности и общественной жизни. Киллер также указывает на имеющиеся у него поощрения и благодарности, а также на то, что две трети срока наказания он уже отбыл.
Депутат Госдумы, правозащитник и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.
Согласно приговора Петербургского городского суда, который был вынесен в июне 2005 года, организатор преступления, экс-сотрудник ГРУ Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин получили 20 и 23,5 лет колонии соответственно.
В 2015-м за организацию убийства Старовойтовой получил 17 лет колонии бывший депутат Михаил Глущенко. Он называл заказчиком убийства Старовойтовой бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого некоторые СМИ считают лидером Тамбовской ОПГ. Последний сейчас отбывает срок за другое преступление. Также Глущенко говорил, что убийство Старовойтовой носило политический характер.
В июне 2020 года Барсуков был этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования уголовного дела об убийстве Галины Старовойтовой.
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