Исполнитель убийства Галины Старовойтовой попросил об УДО

Депутат Госдумы, правозащитник и сопредседатель партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков был ранен.

Согласно приговора Петербургского городского суда, который был вынесен в июне 2005 года, организатор преступления, экс-сотрудник ГРУ Юрий Колчин и один из основных исполнителей Виталий Акишин получили 20 и 23,5 лет колонии соответственно.

В 2015-м за организацию убийства Старовойтовой получил 17 лет колонии бывший депутат Михаил Глущенко. Он называл заказчиком убийства Старовойтовой бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого некоторые СМИ считают лидером Тамбовской ОПГ. Последний сейчас отбывает срок за другое преступление. Также Глущенко говорил, что убийство Старовойтовой носило политический характер.

В июне 2020 года Барсуков был этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования уголовного дела об убийстве Галины Старовойтовой.







