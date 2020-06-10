Лидер «тамбовской» ОПГ переведен в Петербург по делу об убийстве Старовойтовой

Лидер «тамбовской» организованной преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин) этапирован в Санкт-Петербург в рамках расследования уголовного дела об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Кузьминых.

Кумарина обвиняют в организации данного преступления, ранее он содержался в исправительной колонии под Кировом. Защитник уточнил, что о подробностях этапирования и дальнейших действиях его пока не проинформировали.

Весной прошлого года лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой, однако он свою вину отверг. Кроме того, суд признал его виновным в создании преступной группировки и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил к 24 годам лишения свободы.

Как отмечают «Невские новости», ещё один осужденный по делу об убийстве Старовойтовой бывший депутат Госдумы и бизнесмен Михаил Глущенко за день до слушания передумал подавать на условно-досрочное освобождение. Он направил новое ходатайство с просьбой отозвать прошение об УДО, которое он запросил до этого.

Галину Старовойтову убили в ночь на 21 ноября 1998 года. По этому делу Глущенко был осужден только 17 лет спустя, в 2015 году. Суд признал его одним из организаторов преступления и определил наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима сроком на 17 лет. Следствие заявило о политических мотивах убийства.

