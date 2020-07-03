Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
В России в скором времени будет не хватать рабочих рук, поэтому страна нуждается в притоке мигрантов. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.
По словам главы государства, это должны быть «молодые, образованные, здоровые люди».
Сегодня президент встретился с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Путин уже подписал указ об обновлении Основного закона с учётом результатов общероссийского голосования, на котором предложенный пакет поправок одобрили 77,92% голосовавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru