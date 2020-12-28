Присяжные признали виновным застрелившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Присяжные заседатели признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осенью 2019 года убившего восемь человек, сообщает ТАСС.
Старшина присяжных отметил, что решение о виновности военнослужащего было принято единодушно.
Трагедия произошла в войсковой части в Забайкальском крае в октябре 2019 года, сообщает RT. При смене караула Шамсутдинов выстрелил по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, убив восемь человек, ещё два человека получили ранения различной степени тяжести. Ему грозит пожизненное заключение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 787 / сут.
Умерли
55 265+487 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+20 480 / сут.
- Жителя Кемерово приговорили к штрафу за публикацию фото Гитлера
- В МЧС озвучили предварительную причину затопления судна «Онега»
- Набиуллина не исключила выплату пенсий цифровыми рублями
- СМИ: Алиса Фрейндлих находится в реанимации
- Присяжные признали виновным застрелившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru