Присяжные признали виновным застрелившего сослуживцев солдата Шамсутдинова

Присяжные заседатели признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, осенью 2019 года убившего восемь человек, сообщает ТАСС.

Старшина присяжных отметил, что решение о виновности военнослужащего было принято единодушно.

Трагедия произошла в войсковой части в Забайкальском крае в октябре 2019 года, сообщает RT. При смене караула Шамсутдинов выстрелил по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия, убив восемь человек, ещё два человека получили ранения различной степени тяжести. Ему грозит пожизненное заключение.

