Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября
Мещанский суд отправил под арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября по делу о призывах к экстремизму в интернете.
Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Дело против него возбуждено 18 июля. Поводом стали два поста в Telegram-канале Стрелкова от 25 мая. В первом идет речь о возможной сдаче Крыма, во втором — о невыплате зарплаты военным.
По части второй статьи 280 Стрелкову грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
На выборе меры пресечения Стрелков сказал, что скрываться за границей он не может, так как там приговорен к пожизненному заключению, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru