«Его посадят!»: Драпеко рассказала, что грозит рэперу Оксимирону за растление малолетних
Если вина исполнителя-иноагента будет доказана, ему предстоит отправиться в тюрьму, а его песни могут удалить с онлайн-площадок, заявила НСН Елена Драпеко.
Статус иноагента рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) (внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов) никак не повлияет на возможное расследование в отношении него по факту домогательств и растления несовершеннолетних, а если вина будет доказана, исполнителя посадят в тюрьму. Об этом в беседе с НСН рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Рэпера Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних. Две девушки в подкасте «Дочь разбойника» рассказали о домогательствах и насилии со стороны исполнителя и опубликовали скриншоты переписок. Драпеко заявила, что исполнитель рискует оказаться в тюрьме.
«То, что он иноагент, значения не имеет. Если есть заявления от девушек, значит полиция обязана их принять и проверить. Что будет? Посадят его и все. Блогеры точно такие же граждане России и живут по тем же законам. Поэтому исключений ни для кого быть не может. Точно так же никакого исключения в законодательстве в связи с его особым положением нет. Что касается песен, если в них есть что-то нарушающее российское законодательство, то их Роскомнадзор со стримингов удалит», - заявила она.
В 2021 году Елена Драпеко заявляла, что у рэпера Оксимирона «хороший литературный язык» и сравнивала его с поэтами Серебряного века.
«Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний. Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать», – отмечала она после выхода его альбома "Смутное время".
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что обвинения в педофилии грозят уехавшему на Запад Оксимирону публичной поркой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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