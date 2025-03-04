«Его посадят!»: Драпеко рассказала, что грозит рэперу Оксимирону за растление малолетних

«То, что он иноагент, значения не имеет. Если есть заявления от девушек, значит полиция обязана их принять и проверить. Что будет? Посадят его и все. Блогеры точно такие же граждане России и живут по тем же законам. Поэтому исключений ни для кого быть не может. Точно так же никакого исключения в законодательстве в связи с его особым положением нет. Что касается песен, если в них есть что-то нарушающее российское законодательство, то их Роскомнадзор со стримингов удалит», - заявила она.

В 2021 году Елена Драпеко заявляла, что у рэпера Оксимирона «хороший литературный язык» и сравнивала его с поэтами Серебряного века.

«Этот поспокойнее, конечно, альбом, чем предыдущий. Поменьше таких диссидентских высказываний. Он, конечно, молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я, знаете, вдруг вспомнила поэзию начала XX века. Только они не догадались это под музыку делать», – отмечала она после выхода его альбома "Смутное время".

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что обвинения в педофилии грозят уехавшему на Запад Оксимирону публичной поркой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

