Рэпер Моргенштерн сообщил о первом мировом туре после выхода из рехаба

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) в своем Telegram-канале анонсировал мировой тур после выхода из рехаба.

Выступления рэпера состоятся в Израиле, США, Швеции, Германии, Франции, Южной Корее, Литве, Латвии, Чехии, Кипре, Испании, Польше, Японии, Великобритании, Таиланде, Норвегии, Финляндии, Португалии, Канаде, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Австралии, Словакии, Индонезии и Мальте. Гастроли Моргенштерн начнет 1 марта в Торонто.

«Первый трезвый мировой. Скоро увидимся», - заявил певец.

Ранее Алишер Моргенштерн представил новый альбом под названием «Alisher». В пластинку вошли пять треков в стиле рок. На обложке нового альбома изображено лицо Моргенштерна без татуировок. Ранее он начал их сводить жидким азотом, передает «Радиоточка НСН».

