Искалеченная мужем Маргарита Грачёва готовится к свадьбе

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, ставшая жертвой домашнего насилия в 2017 году, готовится к свадьбе. Об этом она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».

По словам девушки, она уже начала готовиться к торжеству, которое намечено на сентябрь.

Подписчики Маргариты в комментариях к записи поздравляют её с этим событием, желая счастья.