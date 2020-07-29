Искалеченная мужем Маргарита Грачёва готовится к свадьбе

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, ставшая жертвой домашнего насилия в 2017 году, готовится к свадьбе. Об этом она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».

По словам девушки, она уже начала готовиться к торжеству, которое намечено на сентябрь.

Подписчики Маргариты в комментариях к записи поздравляют её с этим событием, желая счастья.

Пострадавшая от мужа-садиста Маргарита Грачева рассказала о восстановлении пришитой руки

Три года назад Дмитрий Грачёв, который тогда был мужем Маргариты, вывез её в лес и отрубил кисти рук, узнав, что она собирается подавать на развод. Врачи сумели пришить девушке одну кисть, вместо другой ей установили бионический протез.

Маргарита воспитывает двоих детей.

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ФОТО: Vk.com/Маргарита Грачева
ТЕГИ:СвадьбаДомашнее Насилие
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