Искалеченная мужем Маргарита Грачёва готовится к свадьбе
Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, ставшая жертвой домашнего насилия в 2017 году, готовится к свадьбе. Об этом она сообщила своим подписчикам в «Инстаграме».
По словам девушки, она уже начала готовиться к торжеству, которое намечено на сентябрь.
Подписчики Маргариты в комментариях к записи поздравляют её с этим событием, желая счастья.
Три года назад Дмитрий Грачёв, который тогда был мужем Маргариты, вывез её в лес и отрубил кисти рук, узнав, что она собирается подавать на развод. Врачи сумели пришить девушке одну кисть, вместо другой ей установили бионический протез.
Маргарита воспитывает двоих детей.
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