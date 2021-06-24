Иск Земфиры на Гришковца поступил в суд

Сумма иска составляет полтора миллиона рублей. Земфира обратилась в суд из-за высказываниях Гришковца о ее альбоме «Бордерлайн» в эфире телеканала Дождь. По словам драматурга, в альбоме присутствуют «наркоманские» песни и сама певица — «наркоманка».

Позже Гришковец заявил, что пожалел о резких высказываниях и готов извиниться перед Земфирой за необоснованную критику.

