Иск Земфиры на Гришковца поступил в суд
Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры в отношении драматурга Евгения Гришковца о компенсации морального вреда, сообщили РИА Новости.
Сумма иска составляет полтора миллиона рублей. Земфира обратилась в суд из-за высказываниях Гришковца о ее альбоме «Бордерлайн» в эфире телеканала Дождь. По словам драматурга, в альбоме присутствуют «наркоманские» песни и сама певица — «наркоманка».
Позже Гришковец заявил, что пожалел о резких высказываниях и готов извиниться перед Земфирой за необоснованную критику.
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