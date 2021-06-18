Земфира подала в суд на Гришковца из-за слов о «наркоманке»
Певица Земфира Рамазанова обратилась в Центральный районный суд Калининграда с иском о защите чести и достоинства против писателя и музыканта Евгения Гришковца, сообщает РБК.
Поводом для разбирательства стала выходящая на телеканале «Дождь» программа «Би Коз», а именно эфир от 27 мая, в котором Гришковец, комментируя новый альбом Земфиры «Бордерлайн», назвал певицу «наркоманкой», а её песни «наркоманскими».
В иске говорится, что слова писателя «носят порочащий характер и не соответствуют действительности», так как нет доказательств, что певица является таковой». В документе отмечается, что после заявления Гришковца Земфире пришлось «оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми», она стала страдать бессоницей, у неё начались нервные срывы.
За причинённые «физические и нравственные страдания» певица намерена взыскать с писателя компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей, а также потребовала, чтобы Гришковец опроверг свои слова в эфире «Дождя», который привлечен в качестве третьего лица.
Ранее Юрий Лоза подал в суд на «Первый канал», сообщает Ura.ru. Певец намерен отсудить пять миллионов рублей за то, что в одном из выпусков шоу «Голос» была использована кавер-версия его песни «Плот».
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