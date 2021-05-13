Иск Навального к колонии во Владимире будет рассмотрен 8 июня

Заявление оппозиционера поступило в суд в четверг 13 мая. Заседание, на котором будет рассматриваться иск, пройдет во вторник 8 июня в 9:30 утра.

Навальный накануне обратился в Октябрьский районный суд с иском к исправительной колонии №3 во Владимире. По мнению Навального, действия сотрудников колонии, которые в апреле и мае текущего года не давали стороне защиты пользоваться личной техникой при посещениях, были незаконными. В иске содержится требование исправить "допущенные нарушения".

В апреле этого года стало известно об обращении Навального в Петушинский суд Владимирской области с тремя исками к администрации ИК-2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный.



