Иск к полковнику ФСБ Черкалину увеличился ещё на 40 млн рублей
Исковые требования Генпрокуратуры к полковнику ФСБ Кириллу Черкалину увеличились на 40 млн рублей – за счет дорогостоящих наручных часов, фирменных сумок и ювелирных украшений. Как сообщает ТАСС, их надзорное ведомство также просит обратить в доход государства.
Ранее обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник согласился передать государству чуть более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил его адвокат Владимир Михайлов. По словам юриста, эти средства полковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, адвокат подчеркнул, что Черкалин согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.
Между тем, глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН заявил, что у обвиняемого полковника не было иного выхода.
Напомним, обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявили Черкалину, бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ в июле этого года. Также ему были выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов за «действие или бездействие» и общее покровительство одной коммерческой структуры в 2013-2015 годах.
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