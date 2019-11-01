Иск к полковнику ФСБ Черкалину увеличился ещё на 40 млн рублей

Исковые требования Генпрокуратуры к полковнику ФСБ Кириллу Черкалину увеличились на 40 млн рублей – за счет дорогостоящих наручных часов, фирменных сумок и ювелирных украшений. Как сообщает ТАСС, их надзорное ведомство также просит обратить в доход государства.

Ранее обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник согласился передать государству чуть более 6 миллиардов рублей. Об этом сообщил его адвокат Владимир Михайлов. По словам юриста, эти средства полковник получил «из не предусмотренных законом источников». Кроме того, адвокат подчеркнул, что Черкалин согласен с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.