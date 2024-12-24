Попова раскритиковала доклад США о происхождении COVID-19

Доклад США на тему происхождения COVID-19 вызывает немало вопросов, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: Доказательств утечки COVID-19 из лаборатории не нашли

По ее словам, США — это страна, в истории которой имеется наибольшее количество проблем с биологической безопасностью. Попова в качестве примера привела обнаружение в подвальном хранилище университетов в США ликвидированного во всех странах мира вируса оспы, а также потерю 70 инфицированных опасными вирусами обезьян.

Ранее ученые заявили, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СШАКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова

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