Попова раскритиковала доклад США о происхождении COVID-19

По ее словам, США — это страна, в истории которой имеется наибольшее количество проблем с биологической безопасностью. Попова в качестве примера привела обнаружение в подвальном хранилище университетов в США ликвидированного во всех странах мира вируса оспы, а также потерю 70 инфицированных опасными вирусами обезьян.

Ранее ученые заявили, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

