Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных россиян
Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети Facebook принять все необходимые меры для предотвращения утечек данных российских пользователей, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что руководству компании Facebook Inc был направлен запрос с требованием предоставить максимально полную информацию об инциденте.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в интернет «утекли» данные 533 миллионов учётных записей Facebook, в том числе почти 10 миллионов пользователей из России, сообщает RT. Помимо уникальных идентификаторов на хакерском форуме появились их телефонные номера, имена и фамилии, даты рождения и адреса электронной почты.
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