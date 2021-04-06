Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных россиян

Роскомнадзор потребовал от администрации соцсети Facebook принять все необходимые меры для предотвращения утечек данных российских пользователей, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что руководству компании Facebook Inc был направлен запрос с требованием предоставить максимально полную информацию об инциденте.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в интернет «утекли» данные 533 миллионов учётных записей Facebook, в том числе почти 10 миллионов пользователей из России, сообщает RT. Помимо уникальных идентификаторов на хакерском форуме появились их телефонные номера, имена и фамилии, даты рождения и адреса электронной почты.