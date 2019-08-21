Иркутская чиновница ушла в отпуск после скандала с «быдлом» в Тулуне

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич ушла в отпуск в связи со скандалом из-за аудиозаписи с оскорблениями пострадавших от наводнения в Тулуне. Как передает Ura.ru, глава региона Сергей Левченко распорядился провести служебного расследование по этому случаю.

Сама Алашкевич отказалась комментировать изданию скандал. Ранее в сети была опубликована запись женского голоса, очень похожего на голос пресс-секретаря. Женщина, в частности, называет жителей Тулуна, которые пострадали от паводка «быдлом» и «бичами».

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Эксперты уже изучили запись и утверждают, что принадлежность голоса Алашкевич не вызывает сомнения.

Благотворительный фонде «Оберег», который оказывал помощь жертвам разгула стихии в Тулуне, потребовали отправить чиновницу в отставку. Сама же она настаивает, что эта запись - фальшивка.

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Фото: страница Ирины Алашкевич в Facebook
ТЕГИ:Иркутская ОбластьПаводокСкандал

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