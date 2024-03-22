Ирина Волынец предложила запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет

В своём обращении на имя члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой она указала, что подобные напитки содержат искусственные красители, консерванты и ароматизаторы.

Омбудсмен отметила, что данные компоненты могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.

«Учитывая важность данной проблемы... прошу вас поддержать инициативу по введению запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет», — говорится в обращении Волынец.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, а также начать информирование граждан о негативных последствиях потребления такой продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

