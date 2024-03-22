Ирина Волынец предложила запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
В России необходимо ввести запрет на продажу сладкой газировки детям до 18 лет. Как сообщает RT, с таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан Ирина Волынец.
В своём обращении на имя члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой она указала, что подобные напитки содержат искусственные красители, консерванты и ароматизаторы.
Омбудсмен отметила, что данные компоненты могут оказывать негативное воздействие на здоровье детей, состояние их зубов, а также приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ.
«Учитывая важность данной проблемы... прошу вас поддержать инициативу по введению запрета на продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет», — говорится в обращении Волынец.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, а также начать информирование граждан о негативных последствиях потребления такой продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ирина Волынец предложила запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет
- Министр спорта Матыцин выступил против бойкота Олимпиады в Париже
- «Газпром» временно приостановит поставки по «Силе Сибири»
- Пушилин: Два крупных маркетплейса начнут работу в ДНР и ЛНР в ближайшее время
- В НАТО заявили о готовности к потенциальной войне с Россией
- Адвокат Кологривого заявил, что актеру дали 7 суток ареста из-за реакции общества
- Силуанов заявил, что маленький госдолг России требует больших расходов
- Начались съемки сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли
- Набиуллина предложила закрыть программу льготной ипотеки
- Телеграм: НАТО пугает, Европа грозит, а МОК нейтрализует
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru