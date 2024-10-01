Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками
1 октября 202412:24
Мать предполагаемых детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что Дуров называл своих детей «собаками».
Отвечая одному из комментаторов, Болгар исключила вероятность воссоединения семьи с Дуровым и напомнила, что он оборвал с ней контакты в конце 2022 года.
«К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь спустя полгода блокировок , интересуясь „когда я предъявлю ему собак“ — дословная цитата», — написала Болгар.
Ранее юрист, специалист в области международного права Марина Силкина усомнилась в том, что Ирина Болгар сможет отсудить у Дурова часть Telegram, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смирнов: В Курской области сбили украинский беспилотник
- ЦБ: Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 20% за год
- Глава Дагестана Меликов назвал человеческий фактор одной из причин взрыва на АЗС
- Госсекретарь Франции не исключил отправку войск на Украину
- В Белоруссии ограничили доступ к онлайн-кинотеатру Okko
- СМИ: Иноагент Невзоров отказался возвращаться в Санкт-Петербург
- ВС России освободили Вишневое под Харьковом
- Экономист предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям
- СМИ: Умер композитор Вячеслав Добрынин
- Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru