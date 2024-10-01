Ирина Болгар: Павел Дуров называл наших детей собаками

Отвечая одному из комментаторов, Болгар исключила вероятность воссоединения семьи с Дуровым и напомнила, что он оборвал с ней контакты в конце 2022 года.

«К сожалению, я не смогла посодействовать его общению с детьми, когда он вышел на связь спустя полгода блокировок , интересуясь „когда я предъявлю ему собак“ — дословная цитата», — написала Болгар.

Ранее юрист, специалист в области международного права Марина Силкина усомнилась в том, что Ирина Болгар сможет отсудить у Дурова часть Telegram, напоминает RT.

